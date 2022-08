Aandacht voor cijfers ING en IMCD op drukke beursdag

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich donderdag op voor een drukke cijferdag. Onder meer de AEX-fondsen ING en IMCD openden de boeken. Ook kleinere bedrijven als SBM Offshore, Pharming en Fagron kwamen met cijfers. Buiten het Damrak gaven onder meer Bayer, Lufthansa, Zalando, Adidas en Adecco inzicht in de stand van zaken. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, die naar verwachting de rente verder zal verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.