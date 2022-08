EU-buitenlandchef Josep Borrell veroordeelt de militaire oefeningen die het Chinese leger vanaf donderdag uitvoert rond Taiwan. In een tweet laat Borrell weten dat „een bezoek geen reden is voor militaire agressie”, doelend op het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die woensdag in Taiwan was.