In het Gelderse Winterswijk zijn woensdag alsnog de omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald, die daar door boeren waren opgehangen uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. „Ingrijpen was gelukkig niet nodig, want deze keer verliep alles rustig en veilig”, meldt burgemeester Joris Bengevoord op de site van de gemeente.