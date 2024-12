Voor bezoeker kerstshow Duiven is Kerst „niets meer dan een verhaal”

Kerst is vooral gezelligheid, vinden twee meiden die buiten de Intratuin in Duiven staan te roken. De ene heeft grote oorbellen in met ”Jingle Bells” erop. „Vanaf 1 november al”, vertelt ze. „Dan begint voor mij de kerstperiode.” Voor beide vriendinnen speelt de geboorte van Christus geen rol. „Ik ben alleen in een kerk geweest voor een bruiloft en een uitvaart”, vertelt de een. „Ik weet niets over de Bijbel en ik wil er ook niet meer over weten. Kerst is voor mij een gezellig familiefeest, waarbij mijn opa en oma voor een heel weeshuis aan eten inslaan.”

Maandagmorgen, 10.00 uur. Topdrukte bij de Intratuin in Duiven. Een parkeerwacht leidt bezoekers naar verder gelegen parkeerterreinen, het is zoeken naar een plekje. Vanuit heel Nederland én vanuit Duitsland komen mensen af op het tuincentrum met „de grootste kerstshow van Europa”. Kerstballen, dennenappels en lichtsnoeren verdwijnen in winkelkarren. Alles om het huis kerstklaar te maken. Wat betekent deze feestdag voor het winkelend publiek, in een land waar de meerderheid van de bevolking zich niet-gelovig noemt?

Corina Janse (r.) met haar kinderen. beeld RD

Krokodil met tutu

Vooral gezelligheid en familie zijn belangrijk, vinden veel bezoekers. Zoals de familie Van Binsburgen uit Haarlem. Dochters Helen (54) en Debby (56) hebben hun ouders Paul (81) en Riekie (70) voor de verrassing een dagje meegenomen. Ze zijn vandaag op zoek naar „gekke ornamenten” voor de „rariteitenboom”. „We hebben bijvoorbeeld al een krokodil met een tutu, een flamingo en een frietje”, vertelt Helen.

Kerst betekent vooral extra veel tijd doorbrengen met familie, vindt het gezin. Vroeger hoorde er ook een bezoek aan de kerstnachtmis bij. „Maar we hebben onze kinderen nooit gepusht”, verzekert moeder Riekie.

Goede doelen

Bea van den Berg (53) is vandaag met haar dochters Lieke en Anne (20) uit Brabant gekomen. Het gezin is van huis uit katholiek, vertelt Bea. „We hebben thuis een kerststal en we weten over de drie koningen en het kindje Jezus. Maar verder doen we er niet veel aan thuis.” Toch heeft het kerstevangelie wel betekenis, zegt de Brabantse. „In deze periode worden we er extra bij bepaald dat we goed moeten zijn voor elkaar. Ik heb ook altijd in december wat meer aandacht voor goede doelen.”

Corina Janse-van Iwaarden staat bij de kunstkerstbomen. De Zeeuwse is met haar gezin op vakantie geweest in Limburg en rijdt op de terugreis naar Duiven. Haar moeder is Nederlands-hervormd, vertelt ze. „Maar Kerst is voor ons vooral gezelligheid. Ik geloof wel dat er iets is, maar de geboorte van Jezus in de stal, dat is niet meer dan een verhaal.”

„Ik geloof wel dat er iets is, maar de geboorte van Jezus in de stal, dat is niet meer dan een verhaal” - Corina Janse-van Iwaarden, bezoeker kerstshow Duiven

Oude Pekela

Eddy en Gina Oosting uit Oude Pekela hebben vanochtend zo’n twee uur gereden naar Duiven. Het stel staat voor een wand met buitenverlichting. Ze houden enorm van kerstversiering, vertelt Gina. „Ik moet me hier echt inhouden om niet te veel te kopen.”

„De wijzen, Maria, de kribbe, Bethlehem, tuurlijk, dat is gesneden koek voor mij” - Eddy Oosting, bezoeker kerstshow Duiven

Ook voor hen is Kerst vooral gezelligheid, zeggen beiden. Ze trekken lootjes, geven elkaar cadeautjes. De geboorte van Jezus, daar weet Eddy alles van, vertelt hij. „Mijn kinderen zaten op een christelijke school, dus ging ik altijd naar de kerstviering. De wijzen, Maria, de kribbe, Bethlehem, tuurlijk, dat is gesneden koek voor mij. Maar het geeft allemaal geen extra betekenis aan het feest.”

„Ik weet het niet goed, maar het Kindje trekt” - Sien Haring, bezoeker kerstshow Duiven

Sien en Bianca Haring bij de kerststallen. beeld RD

Dat ligt anders voor Sien Haring (71) uit Delft. Met haar dochter Bianca (47) staat ze bij de bescheiden hoek met kerststallen. Waar Kerst voor Haring om draait? „Het gaat om de geboorte van Christus”, reageert ze direct. De dame van katholieken huize is een fervent verzamelaar van kerststallen: ze heeft er zo’n 150 in het raamkozijn staan en vertelt er graag over. Wat vindt ze er zo mooi aan? „Ik weet het niet goed, maar het Kindje trekt.”

Vroeger bereidde haar moeder altijd een rijke broodmaaltijd voor ze met het hele gezin van negen kinderen naar de nachtmis gingen. „Dat was fantastisch. Het Kindje was geboren, daarom was het feest. We hadden allemaal een klein kaarsje voor ons staan.” Kerst is dus niet alleen gezelligheid of lekker eten, meent Haring. „Het begint in de kerk, met het vieren van de geboorte van Christus.”