650 kilo vuurwerk gevonden in busje in Enschede

Binnenland

De politie heeft bij een controle 650 kilo vuurwerk gevonden in een busje in Enschede. Het busje werd vrijdag rond 11.15 uur voor controle aan de kant gezet op de Gronausestraat in het oosten van de Overijsselse stad. De 52-jarige bestuurder gaf toe de eigenaar te zijn van het vuurwerk, aldus de politie zaterdag.