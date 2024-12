Groninger Belang stapt uit coalitieonderhandelingen provincie

Verkenner en Groningse oud-burgemeester Peter den Oudsten liet op 4 december nog weten dat er „chemie” was tussen de vijf partijen. Ze spraken sindsdien om tot een akkoord op hoofdlijnen te komen.

De vorige coalitie van BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang viel op 25 september door onenigheid over een windmolenpark. Sindsdien werden onder leiding van Den Oudsten talrijke gesprekken gevoerd, waarin BBB zich volgens andere fracties in eerste instantie hard opstelde en niet luisterde.

Een woordvoerder van de partij wil niet spreken over „de schuldvraag”. „Als je samen in een weiland staat en je wilt over de sloot springen zonder natte voeten te krijgen, dan is het fijn als we samen springen. Dat vertrouwen is er nu niet.”