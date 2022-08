Als het aan de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder ligt, wordt de gaspijpleiding Nord Stream 2 zo snel mogelijk in gebruik genomen. Het Kremlin meldt dat hij daar in Moskou over gesproken heeft met de Russische president Vladimir Poetin en volgens Poetin is de gaspijplijn klaar voor gebruik. Schröder laat aan Duitse media weten dat het Kremlin openstaat voor een oplossing.