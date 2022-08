HEMA waarschuwt klanten voor de verkeerde houdbaarheidsdatum die op de kant-en-klare maaltijd couscous met kip is geprint. Daarop staat dat de maaltijd goed is tot 31-08-2022 in plaats van 31-07-2022. Vanwege de verkeerde houdbaarheidsdatum kan de HEMA de voedselveiligheid van het product niet garanderen.