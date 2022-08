Pelosi aangekomen in Taiwan voor omstreden bezoek

Ondanks Chinese dreigementen is de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi geland in Taiwan. Het is het hoogste bezoek van een Amerikaans politicus aan het eiland in een kwart eeuw. De reis is omstreden en China heeft herhaaldelijk laten weten dat de Verenigde Staten „niet met vuur moeten spelen” en „zullen boeten” als het bezoek daadwerkelijk door zou gaan. De Chinese staatstelevisie meldt dat Chinese gevechtsvliegtuigen boven de Straat van Taiwan vliegen.