Laatste hoorzittingen in klimaatzaak bij het ICJ afgerond

Het hof zal waarschijnlijk in 2025 een oordeel vellen over de vragen die in deze zaak centraal staan. Het is voor het eerst dat het hof advies geeft over de klimaatcrisis en de juridische consequenties daarvan. VN-lidstaten hadden om dit advies gevraagd. Hoewel het niet juridisch bindend is, kan het verduidelijking bieden bij bestaande wetgeving. Ook in nieuwe zaken over klimaatverandering kunnen rechters naar dit advies van het gerechtshof verwijzen.

Zowel kwetsbare en arme landen als rijke landen hebben hun standpunt toegelicht bij het hof. De meeste rijke landen betoogden dat vooral het Klimaatakkoord van Parijs de leidraad moet bieden voor het bepalen van de verantwoordelijkheden van landen. Kwetsbare landen pleitten juist voor concretere maatregelen om de uitstoot te verminderen en financiële steun af te dwingen van rijke landen, die vaak veel meer broeikasgassen uitstoten dan armere landen.

Ook organisaties hebben het hof toegesproken. Zo benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de klimaatcrisis vooral een gezondheidscrisis is. „Alle mensen ter wereld hebben het recht om in volle gezondheid te leven. We moeten de klimaatcrisis daarom nu aanpakken.” Er werd ook een toespraak verwacht van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), maar deze heeft afgezegd.