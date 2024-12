Nederlander in België bij verstek veroordeeld tot levenslang

Het lichaam van Raouf Ben Alita werd op 6 december 2018 gevonden in een sloot aan de Zeedijk in het Nederlandse Kloosterzande. De man was een bekende in het drugsmilieu en zat sinds 1998 regelmatig in de gevangenis na veroordelingen in onder meer drugszaken.

Het onderzoek naar zijn dood leidde naar Michel Zwik. Samen met zijn broer René runde hij de oldtimergarage Vintage Cars House in Stekene. Het bedrijf handelde vooral in oude Volkswagenbusjes, die met verborgen ruimtes werden gebruikt voor drugshandel.

Uit het onderzoek bleek dat de broers ruzie kregen met Ben Alita over een drugsdeal. Bij een huiszoeking in de loodsen van de garage werden bloedsporen en meerdere kogels en kogelhulzen aangetroffen. In de bloedstalen werd het DNA gevonden van Ben Alita en van Michel en René Zwik.