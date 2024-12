Stel wandelt dagenlang met peuterlijkje in kinderwagen

De man brak verscheidene botten van het tweejarige dochtertje van zijn partner, schopte haar en doodde haar. Het paar duwde het lijkje van Isabella vervolgens dagenlang rond in een kinderwagen, ging winkelen en naar de pub, aldus Sky News.

Het dode meisje werd in juni vorig jaar aangetroffen in een afgesloten toilet in de tijdelijke opvang van het dakloze stel. In haar lichaam werden sporen van cocaïne en cannabis gevonden. De rechter bekritiseerde de „zwakke en ruggengraatloze” moeder voor het toelaten van het geweld.