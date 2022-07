China waarschuwt Biden ‘niet met vuur te spelen’ rond Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden gewaarschuwd „niet met vuur te spelen” voor wat betreft Taiwan. De Verenigde Staten moeten zich houden aan het zogenoemde één-China-principe, dus dat Taiwan deel is van China en niet onafhankelijk. Amerikaanse acties moeten in overeenstemming zijn met hun woorden, zou Xi tegen Biden hebben gezegd in hun jongste telefoongesprek, melden Chinese staatsmedia.