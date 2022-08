In Oekraïne zijn drie mensen gedood toen Russische troepen mortieren afvuurden die een evacuatiebus raakten in de zuidelijke regio Cherson. Volgens een Oekraïense militaire woordvoerder was de bus op weg van een dorp in door de Russen bezet gebied naar een Oekraïense stad. Vijf personen liepen verwondingen op.