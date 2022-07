Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil dat er een livestream komt van het gesprek over het stikstofbeleid tussen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en bemiddelaar Johan Remkes. „Zodat alle boeren in Nederland het open en transparant kunnen volgen. Wij hebben er geen vertrouwen in dat LTO de belangen van boeren voldoende behartigt”, zegt FDF-voorzitter Mark van den Oever.