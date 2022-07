Het intrekken van het Nederlanderschap van jihadisten zonder dat ze worden uitgezet, kan voor onvoorziene gevaren voor de samenleving zorgen. Daarvoor waarschuwen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) die in handen is van RTL Nieuws en ook door het ANP is ingezien.