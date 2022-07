Opslagtanks Vopak weer wat voller na krimp door recordprijs olie

De opslagtanks van Vopak zitten weer wat voller dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. Door de hoge olieprijzen en de grote vraag naar olie was er even minder behoefte aan opslagcapaciteit bij het tankopslagbedrijf, maar in het tweede kwartaal zag Vopak dit weer toenemen. Vooral door een grotere behoefte in Europa, waar het Nederlandse bedrijf een belangrijke speler in de haven van Rotterdam is, en Afrika kwamen de opslagen voller te zitten.