De Russische raketaanval op Odessa, de belangrijke Oekraïense stad aan de Zwarte Zee, heeft zaterdag niet alleen vernielingen aangericht. „Helaas is een aantal personen gewond geraakt”, zei Maksim Martsjenko, de gouverneur van de regio, in een videoboodschap op de sociale media. „De infrastructuur van de haven is schade toegebracht”.