Vrouwen nemen demonstreren om legale abortus te eisen, in Caracas, Venezuela, 2021. Ongeveer honderd mensen marcheerden in Caracas om de decriminalisering van abortus in Venezuela te eisen en van het parlement te eisen dat het een juridische, culturele en sociale agenda bevordert om over de kwestie te debatteren, op voorstel van een tiental feministische organisaties. Legale abortus is een historische rechtvaardiging van feministische groeperingen in Latijns-Amerika, waar alleen Argentinië, Cuba, Uruguay, Guyana en vier staten van Mexico het decriminaliseerden. beeld EPA, Miguel Gutierrez