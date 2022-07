Litouwen heft verbod op spoortransport naar Kaliningrad op

Litouwen heft het verbod op het vervoer van gesanctioneerde goederen per trein naar de Russische exclave Kaliningrad op, heeft het Russische persbureau RIA vrijdagavond gemeld. De Europese Unie liet eerder al weten dat het doorvoerverbod alleen betrekking zou moeten hebben op vervoer over de weg. Litouwen zou daarom wel moeten toestaan dat Rusland goederen als cement, staal en hout per spoor via Litouwen naar de exclave brengt.