Wereldwijd is verheugd gereageerd op de overeenkomst die Oekraïne en Rusland vrijdag in Istanbul met Turkije en de Verenigde Naties hebben gesloten, waarmee ze ondanks hun oorlog de uitvoer van graan van Oekraïense havens via de Zwarte Zee garanderen. Tegelijkertijd wordt gewezen op het belang van de daadwerkelijke uitvoering en naleving ervan.