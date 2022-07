Moeder Thuisbezorgd.nl grote winnaar op beurs door cijfers rivaal

Just Eat Takeaway, het bedrijf achter maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl, was vrijdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden opgelucht na een cijferupdate van branchegenoot Delivery Hero en zetten het aandeel Just Eat Takeaway bijna 14 procent hoger. Daarnaast trok Flow Traders de aandacht op de beurs, maar dan in negatieve zin. De flitshandelaar ging namelijk flink onderuit na teleurstellende resultaten.