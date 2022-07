Bij een actie van civiele en militaire politie-eenheden tegen de georganiseerde misdaad in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker achttien doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zestien vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de favela (krottenwijk) Complexo do Alemao en een politieman.