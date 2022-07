De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag licht vooruit. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten om de economie te blijven ondersteunen. De centrale bank schroefde daarbij de verwachting voor de economische groei dit jaar terug van 2,9 procent naar 2,4 procent. De inflatieverwachting voor dit jaar werd verhoogd tot 2,3 procent, van 1,9 procent in april.