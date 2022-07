Uitbater van skihallen SnowWorld moet mogelijk een deel van de eerder verkregen coronasteun terugbetalen. De onderneming achter de indoorskibanen in onder meer Zoetermeer en Landgraaf heeft van zijn accountant geen goedkeuring gekregen voor de jaarcijfers. Ook praat het bedrijf met financiers, omdat het afspraken over leningen niet is nagekomen.