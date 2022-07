Problemen op spoor door hitte, storing bij Rotterdam verholpen

Het treinverkeer heeft dinsdagavond op verschillende plekken in het land last van de hitte. Volgens ProRail zijn er meerdere storingen die veroorzaakt worden door de hoge temperaturen. Door een storing op de Maasvlakte is er ook geen goederenvervoer mogelijk over de Havenspoorlijn, zegt een woordvoerster van ProRail. De storing in de Willemsspoortunnel bij Rotterdam Centraal is volgens de NS verholpen. Sinds het eind van de middag reden daar veel minder treinen en waren honderden reizigers gestrand.