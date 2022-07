Bij de varkensslachterij van Vion in Boxtel stonden dinsdagochtend twee veewagens vol met varkens in de hitte te wachten om naar binnen te mogen. Volgens Animal Rights hadden de dieren last van hittestress en snakten ze naar adem. Maar volgens Vion voldoet het bedrijf aan het landelijk hitteprotocol dat binnen de sector is afgesproken.