De partij van de afgezette Pakistaanse premier Imran Khan lijkt een verpletterende overwinning te behalen bij cruciale tussentijdse verkiezingen in het Zuid-Aziatische land. Khans partij, Pakistaanse beweging voor gerechtigheid (PTI), gaat volgens de kiescommissie aan de leiding in 16 van de 20 kiesdistricten in de provincie Punjab.