VN: pandemie achter enorme terugval in vaccinatie bij kinderen

Ongeveer 25 miljoen kinderen over de hele wereld hebben vorig jaar routinematige vaccinaties gemist die beschermen tegen levensbedreigende ziekten. Dat zijn twee miljoen meer kinderen dan in 2020, toen Covid-19 wereldwijd voor lockdowns zorgde, en zes miljoen meer dan in 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van UNICEF ​​en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die eruit concluderen dat de gevolgen van de pandemie de gezondheidszorg wereldwijd blijven ontwrichten.