Air France-KLM was donderdag een van de weinige winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op een forse investering van investeerder Apollo Global Management in het luchtvaartconcern. Verder was de stemming op de beurzen somber en onder meer ING en ABN AMRO gingen onderuit. De vrees voor een recessie hield de markten opnieuw in de greep.