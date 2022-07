De EU-regeringen zijn furieus op het Europees Parlement, dat extra geld vraagt voor nieuwe functies en nieuw personeel in 2023. In een schriftelijke verklaring tikken de EU-landen het parlement op de vingers over de geplande bureaucratische uitbreiding die miljoenen zou kosten. Ze roepen het parlement op net als de lidstaten pas op de plaats te maken in deze „instabiele tijden”.