Waddeneilanden willen geen uitzicht op gasplatform vanaf strand

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog en burgemeester Jürgen Akkerman van het Duitse waddeneiland Borkum roepen staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) via een open brief nogmaals op om niet te investeren in de gasboring ten noorden van deze waddeneilanden. „De komende 35 jaar dreigt iedereen vanaf het strand van Schiermonnikoog en Borkum naar het verleden te kijken: naar een gasplatform”, waarschuwen de burgemeesters.