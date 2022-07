De Eerste Kamer houdt in beginsel vast aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Wel willen de senatoren vóór 1 oktober nog een advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het digitale stelsel, dat aan de nieuwe wet vasthangt. Daarna volgt nog een debat en een definitieve beslissing. De senaat stemde dinsdag voor deze twee voorstellen.