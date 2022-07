Geen hoger beroep meer in proces aanslagpleger Parijs

De 32-jarige Franse terrorist Salah Abdeslam gaat niet in hoger beroep tegen zijn levenslange celstraf, zo heeft de Parijse justitie bekendgemaakt. Hij werd eind juni tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de bloedige aanslagen in en bij Parijs op 13 november 2015. Daarbij bliezen, op Abdeslam na, voor zover bekend alle aanslagplegers zichzelf op. Bij de golf van jihadistische terreur in de Franse hoofdstad kwamen 130 slachtoffers om het leven.