Door hitte en langdurige droogte zijn er in Portugal inmiddels 36 bosbranden geteld. Drie plaatsen in het land worden door branden bedreigd, Ourém en Pombal in het midden van het land en Ribeira da Pena in het noorden. De Portugese brandweer schat dat al meer dan 2000 hectare is verbrand. Er worden meer dan zestig blusvliegtuigen ingezet om de vele brandbestrijders op de grond bij te staan.