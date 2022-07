De Domineesweg in Urk leidt regelrecht naar de pastorie van ds. D. E. van de Kieft, al heet de straat daar Singel. Kerk- en leergeschillen doen er nu even niet toe. Een openhartig gesprek, ontdaan van alle franje. Dan blijft de smalle bedding over van de last van de zonde en de vrijheid in Christus. Van heimwee en hunkering.