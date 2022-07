De voormalige Britse minister van Financiën Rishi Sunak is kandidaat om premier Boris Johnson te vervangen, maakte hij een dag na de aankondiging van Johnsons vertrek bekend. De 42-jarige Sunak was van 2020 tot 2022 minister van Financiën en was een van de bewindslieden die onlangs ontslag nam uit onvrede over het leiderschap van Johnson.