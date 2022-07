Oekraïne heeft Canada opgeroepen een turbine voor de Nord Stream-gaspijplijn niet aan Rusland te overhandigen. Moskou zegt dat die turbine, die door Siemens in Canada wordt onderhouden, essentieel is om gas te blijven leveren aan Duitsland. Rusland schroefde de hoeveelheid gas die het via Nord Stream leverde vorige maand al met 60 procent terug.