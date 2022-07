Deze week is het een jaar geleden dat CDA-Kamerlid Derk Boswijk in samenwerking met het wetenschappelijk instituut van zijn partij een nieuwe landbouwvisie presenteerde. De landbouw moest nóg meer rekening houden met de leefomgeving. De passage dat de veestapel mogelijk in zou moeten krimpen deed in de CDA-achterban veel stof opwaaien.