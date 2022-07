Door Russische beschietingen in het oosten van Oekraïne zijn donderdag verschillende mensen gedood en gewond geraakt, melden de Oekraïense autoriteiten. Drie mensen kwamen om in de regio Charkov, vijf anderen raakten gewond. „De vijand is stiekem en richt zich op woonwijken en de civiele infrastructuur”, zei een regionale commandant.