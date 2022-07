Het hoger beroep in de zaak rond de Decembermoorden tegen de Surinaamse oud-president Desi Bouterse dient op 29 juli, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Vier andere verdachten staan dan ook terecht. Zij waren ook in beroep gegaan tegen hun straf. Het is niet bekend hoe lang het hoger beroep duurt.