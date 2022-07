Expertrapport onthult politiefouten voor bloedbad Texaanse school

De politie had het bloedbad op een Texaanse basisschool, ongeveer zes weken geleden, kunnen voorkomen. In een deskundigenrapport van de universiteit van Texas, dat woensdag (lokale tijd) is vrijgegeven, staat dat een politieagent de schutter de school in Uvalde zag naderen. Hij vroeg zijn meerdere of hij de man mocht neerschieten, maar die hoorde hem niet of te laat. De agent draaide zich om om nogmaals toestemming te vragen. Maar toen was het al te laat en liep de 18-jarige dader de school binnen.