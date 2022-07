Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 6000 gevallen van apenpokken gemeld uit 58 landen. Ongeveer 80 procent van de infectiemeldingen komt uit Europa, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die organiseert later deze maand opnieuw een vergadering van de commissie die adviseert of de uitbraak reden is een wereldwijde crisissituatie uit te roepen.