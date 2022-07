Duitse regering wil verblijfsrecht voor migranten zonder papieren

De Duitse regering heeft ingestemd met een wetsvoorstel om bepaalde groepen buitenlanders aan een permanente verblijfsstatus te helpen. In de plannen is „een verblijfsrecht voor kansen” (Chancen-Aufenthaltsrecht) opgenomen voor mensen die zonder geldige papieren al vijf jaar in Duitsland verblijven. Zij kunnen dan een verblijfsvergunning krijgen en aanspraak maken op een permanente verblijfsstatus als ze de grondwettelijke waarden van de republiek onderschrijven, geïntegreerd zijn in de samenleving, geen strafbare feiten hebben gepleegd en niet hun identiteit hebben veranderd.