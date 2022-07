Bij de politie zijn tot nog toe 19 tips binnengekomen over de roof van juwelen op kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Vijf verdachten waren volgens de politie vorige week dinsdag bij deze roof op klaarlichte dag betrokken. De tips kwamen binnen na een uitzending hierover in het RTL5-programma Opsporing NL van afgelopen maandag.