Hoewel het stormsysteem dat vier dagen lang zorgde voor zware regenval in delen van Sydney is weggetrokken, moeten meer mensen vanwege overstromingen hun huis verlaten. In de Australische staat New South Wales is inmiddels meer dan 85.000 mensen gevraagd te evacueren of zijn ze gewaarschuwd dat ze mogelijk een evacuatiebevel krijgen, melden de autoriteiten. Dinsdag ging het nog om 50.000 mensen.