Franse premier presenteert plannen van haar minderheidsregering

De Franse premier Elisabeth Borne presenteert haar regeringsplan in grote lijnen aan de Franse Tweede Kamer (15.00 uur) en de Senaat (21.00 uur). Afgelopen maand waren er parlementsverkiezingen die de regeringscoalitie van president Emmanuel Macron van haar meerderheid in de Nationale Vergadering beroofde. De regeringscoalitie verloor meer dan honderd zetels en heeft er nog 246 van de 577 over. De in mei aangetreden Borne wil daarom geen stemming over haar nieuwe regeerprogramma.