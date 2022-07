Autofabrikant Tesla daalt op lager Wall Street

Tesla verloor dinsdag ruim 2 procent op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s liet afgelopen weekeinde weten in het tweede kwartaal minder auto’s te hebben geleverd dan in het eerste kwartaal. Het bedrijf kampte vooral met de gevolgen van de corona-uitbraak in China en de maatregelen die het Aziatische land nam om verspreiding van het virus in te dammen. Dat zorgde voor minder productie in de Chinese fabriek van Tesla.