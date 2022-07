De klimaatplannen van grote bedrijven die in Nederland zijn gevestigd schieten nog „ernstig tekort”, volgens Milieudefensie. Na de gewonnen klimaatzaak tegen Shell heeft de organisatie nog 29 grote bedrijven gevraagd naar hun plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die zijn doorgerekend door het NewClimate Institute, een gerenommeerd onderzoeksbureau uit Keulen dat is gespecialiseerd in klimaatbeleid.