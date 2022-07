Overijsselse burgemeesters grijpen niet in bij distributiecentra

De burgemeesters van Zwolle en Deventer zijn niet van plan om maandagavond of in de nacht nog in te grijpen bij de boerenblokkades van distributiecentra, ondanks de oproep aan de demonstranten om de blokkades te beëindigen. Dat laten woordvoerders van de beide gemeenten weten. De burgemeesters Peter Snijders (Zwolle), Ron König (Deventer) kwamen samen met hun collega Martijn Dadema (Raalte) eerder op maandagavond met een gezamenlijke verklaring waarin ze opriepen om de blokkades om 20.00 uur te beëindigen.